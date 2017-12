109 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la difesa di Flora Canto sui social network, viene fuori ufficialmente il video di Brignano e la Mazzamauro che dovrebbe servire a discolpare il comico. È suo, infatti, il nome che è misteriosamente cominciato a circolare nel mondo dello spettacolo dopo lo spiacevole episodio di violenza raccontanto dall’attrice.

Il video di Brignano e la Mazzamauro: “Questa è la prova che non è successo niente di quello che ha detto l’attrice”

Dato che il set era quello di Poveri Ma Ricchi e dopo che la stessa protagonista dell’accaduto ha immediatamente scagionato una delle co-star, Christian De Sica, alcuni sospetti sono ricaduti sul comico. Contattato da Il Fatto Quotidiano, il neopapà ha deciso finalmente di rompere il silenzio stampa e spiegare il suo punto di vista:

La dichiarazione dell’attore:

“Da quattro giorni sto vivendo in un incubo, perché il mio nome è stato tirato fuori dal web, è una fake news. Ho subito attacchi mediatici, insulti, insinuazioni odiose, così come mia moglie e mia figlia di 9 mesi. La Mazzamauro non ha mai fatto nomi. Fino a ieri ho pensato di mantenere la calma, perché non c’ è nulla da smentire e per proteggere una donna anziana quanto mia madre. Ma ora sono costretto a far vedere il filmato che dimostra che questa signora sta mentendo“.

Questo video di Brignano e la Mazzamauro era già stato tirato in ballo quando è stato fatto il nome dell’attore: a quanto pare, quello che viene mostrato rende inequivocabile la sua innocenza. Ma come si prova una ‘non violenza’ con una semplice clip dal set di un film? “Si tratta del decimo ciak di una stessa scena – scrive la redazione del giornale – girata ‘intorno alle 20 di una giornata caldissima e lunghissima’, dove la famiglia Tucci (questo il cognome dei protagonisti del film, n.d.r.) sta esultando perché ha scoperto di aver vinto 100 mila euro“.

Ecco cosa mostra il filmato:

Il momento è quello che, apparentemente, la Mazzamauro ha citato nel descrivere l’atto di violenza: lei che dice una battuta nel momento sbagliato, quello in cui – cioè – toccava ad un suo collega di set. In questo ‘filmato incriminato‘ si vede – a detta del giornalista – Brignano che le urla ‘Non adesso!’ quando lei sbaglia.

“Il video – conclude il Fatto Quotidiano – dura 25 secondi, non c’ è il ciak iniziale né quello finale. E l’ audio non è un granché. Il video ce lo mostra Brignano sul suo cellulare: è un altro telefonino che riprende un iPad, dove viene trasmessa la sequenza incriminata. La prova mostrata dall’attore e comico romano è stata fornita dalla produzione del film, la Wildside, che tuttavia non ha rilasciato la liberatoria per la diffusione del filmato ‘per paura di manipolazioni‘”.

Il commento dell’attore, invece, rispetto a questa clip è nervoso: “È solo da quattro giorni che (la produzione, n.d.r.) sta cercando di contattare la Mazzamauro. Non c’ è stata nessuna violenza, nessun referto medico, degenza, denuncia ai carabinieri che dimostri questa violenza. Mancano le prove. Una donna senza timpano può continuare a girare un film? Il giorno dopo è tornata sul set. Questo sistema si chiama inquisizione e sta avvenendo in un Paese schizofrenico, dove non si capisce più cosa sia vero e cosa verosimile. Qui si vuole solo la condanna, il sangue“.