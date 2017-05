1 CONDIVISI Condividi Tweet

In seguito al lungo messaggio in cui Flavio Insinna si scusa del suo duro sfogo durante una riunione operativa del programma Affari Tuoi – che il presentatore ha ufficialmente lasciato per dedicarsi ad altri aspetti della sua carriera, come il cinema e la recitazione – arrivano anche due curiosi video di Flavio Insinna che hanno, in un certo senso, ribaltato la scomoda situazione e il giudizio verso di lui.

I due video di Flavio Insinna: una confessione su Facebook e un fuorionda di Striscia La Notizia

Il popolo del web, infatti, è rimasto inizialmente molto deluso da questo lato iroso e aggressivo del conduttore che è venuto fuori durante il servizio di Striscia La Notizia: commenti inferociti hanno affollato la sua bacheca, mentre la concorrente della Val D’Aosta (da lui ‘maltrattata verbalmente’ durante il fuorionda) ha annunciato di volerlo denunciare.

Insomma, una pioggia torrenziale che, come ha sottolineato anche la Lucarelli, rischiava (e rischia tutt’ora) di massacrare la reputazione di Insinna. A quel punto sono partite le scuse ufficiali messe per iscritto dal diretto interessato, ma non bastano: su Facebook compare un video di Flavio Insinna di ben 20 minuti in cui spiega il suo punto di vista sulla vicenda.

Guarda il primo video di Flavio Insinna in cui spiega cos’è successo davvero

Se non volete guardarlo tutto, vi riportiamo due estratti importanti di questo lungo sfogo: “Mi scuso con la concorrente della Val d’Aosta. Non con la signora, con la concorrente -precisa più volte – Perché? Perché come verrà accertato nelle sedi competenti quegli audio, non esistono infatti video ma solo audio, sono stati registrati in un luogo protetto. Quello sfogo l’ho avuto in una scala del Teatro delle Vittorie, a porte chiuse, tra i camerini degli ospiti vip. Non avrei mai detto davanti ad una signora quelle parole. Io parlavo con i miei autori di una concorrente e chiedevo ai miei autori di fare di più, l’ho chiesto male lo ammetto”.

Lo sfogo di Insinna e l’attacco a Ezio Greggio e Michelle Hunziker

Il secondo discorso riguarda invece la registrazione ‘clandestina’ consegnata a Striscia La Notizia: “Questo non è più un attacco ad Affari Tuoi come quelli in cui accusavano il programma di essere truccato, il programma non va più in onda, questo è un attacco a me, anche se non hanno capito che mi hanno reso libero, libero di essere qui a parlare con voi. Il motivo di tutto questo? Dopo anni di accuse sul programma e di essere un imbroglione, quando Striscia mi ha consegnato il Tapiro io ho parlato dei problemi col fisco di Ezio Greggio e non l’ho accettato, ho mille difetti ma le tasse le pago tutte se avete sete di verità mandate quel video “.

Ed ecco quindi il secondo video di Flavio Insinna: un fuori onda (un altro?) del servizio di Valerio Staffelli che – come di consueto – gli consegna il Tapiro d’Oro, un servizio mai andato in onda su Canale 5. Perché?

Ecco cos’ha registrata una telecamera che si trovata al piano di sopra e ha ripreso tutto il dialogo tra Insinna e Staffelli:

Come si può notare c’è un duro attacco a Michelle Hunziker (che durante la messa in onda di Striscia ha ironizzato sull’augurare ’10 anni di galera’ al presentatore), ma anche a Ezio Greggio, accusato apertamente di aver evaso il fisco. La questione quindi diventa più grave: “Il servizio sul Tapiro non era stato messo in onda perché «lei pronunciava delle frasi che, a detta dei legali, le avrebbero attirato una denuncia penale». Denuncia che senz’altro arriverà dopo che ieri sera, su Facebook, ha dato dell’evasore fiscale a Ezio Greggio, nel disperato tentativo di difendersi”.