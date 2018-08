0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il video di Georgette Polizzi che nuota in piscina è un’altra dimostrazione dell’incredibile grinta che l’ex volto di Temptation Island dimostra tutti i giorni. Non molti mesi fa, proprio durante il giorno del suo compleanno, l’aspirante stilista è stata diagnosticata con una sclerosi multipla dopo essersi sentita improvvisamente paralizzata dalla vita in giù.

Il coraggioso video di Georgette Polizzi in piscina

Da allora è cominciata la sua lotta al suono dell’hashtag #nonsimollauncazz0 e di foto/video racconti di come sta affrontando la vita dopo la drammatica notizia. Oltre alla felicità immensa di aver ricevuto una proposta di matrimonio dal suo fidanzato Davide, la sylist ha voluto condividere un altro piccolo traguardo con i suoi fan.

Ecco infatti il video di Georgette Polizzi in cui riesce a nuotare per un’intera vasca senza bisogno di aiuti:

I muscoli le fanno male, le difficoltà ci sono ma, ancora una volta, l’ex concorrente del reality non molla. E continua a portare avanti il suo grande sogno, quello di lanciare un brand tutto suo. Un’avventura lavorativa che la spaventava molto, inizialmente, ma che adesso sta prendendo decisamente il largo:

La dichiarazione sul suo futuro e sui suoi sogni

“Pazzesca la vita… quante cose variano… mutano e cambiano abito!

Poco più di un mese fa dopo tante richieste ho deciso di lanciare la linea di tee GeorgettepoL ®️…. sinceramente mi vergognavo e ripetevo al mio staff che non me la sentivo… mi sembrava una cosa spocchiosa!! E loro mi dicevano è il marchio e ci stà!! Ma io vedevo comunque il mio nome scritto lì su quel pezzo di tessuto e avevo il terrore di risultare esagerata.

Ed invece …. ad ogni è diventata la best seller del mio brand“