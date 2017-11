1.2k CONDIVISI Condividi Tweet

Il vincitore di L’Eredità della puntata speciale andata in onda sabato 4 novembre si chiama Alan De Biasio. Originario di Capua, ha vissuto a Teano (in provincia di Caserta) prima di trasferirsi a Clusone, in provincia di Bergamo. La sua vittoria ha entusiasmato il pubblico del quiz di Rai 1.

Soprattutto perché la puntata del quiz era dedicata all’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. La onlus ha festeggiano venti anni e con la Rai ha dato vita a una campagna di raccolta fondi e informazione per raccontare in tv e alla radio i risultati raggiunti per la cura dei tumori.

Alan, dopo aver vinto nove puntate consecutive del game show incassando ben 105mila euro, si è rimesso in gioco affrontando altri sei campioni delle puntate precedenti. Con grande preparazione e sangue freddo, ha sbaragliato la concorrenza fino alla celebre “Ghigliottina”.

La parola nascosta dell’ultima prova era “leone”. Termine che De Biasio ha indovinato associando gli indizi parte, vecchio, marino, dente e gabbia. Il concorrente campano ha così vinto 200mila euro, metà dei quali donati in beneficenza all’AIRC. Alan, oltre ad essersi aggiudicato il titolo di campione indiscusso del quiz, si è dimostrato un fuoriclasse nel gioco e nella vita. Ha infatti dedicato la vittoria alla mamma, curata in passato per un tumore, e ha esultato come Fabio Caressa nei mondiali 2006 con un verace “Andiamo a Berlino!”.

La splendida storia del vincitore di L’Eredità

Laureato in Scienze della Comunicazione, Alan nel tempo libero cantava nel gruppo stoner metal Stona Favola (ormai sciolti). Inoltre ama manipolare il vetro trasformandolo in piccole opere d’arte. “È stata un’esperienza meravigliosa, L’Eredità era la mia prima partecipazione a un programma televisivo”, ha commentato Alan. “I concorrenti, i conduttori, lo staff, la produzione, sono stati tutti molto disponibili e cordiali con me. Frizzi e Conti sono due grandi professionisti, molto umani anche a telecamere spente”.

Il segreto del suo successo? “Mi piace molto leggere, da romanzi a saggistica: sono molto curioso e amo tenermi informato”. La storia di Alan si unisce a quella di altri campioni di quiz televisivi che hanno emozionato il pubblico. Dal vincitore di Affari tuoi, Alessandro Corona, al vincitore di Avanti un altro, Giacomo Piras. La “Ghigliottina” di Alan è disponibile su RaiPlay. Un video diventato subito virale sui social.

Quando vinci 200.000€ all’Eredità e ti sale il Germania 2006. ANDIAMO A BERLINOOOO! #calciatoribrutti #eredità #berlino #andiamoaberlino #2006 Un post condiviso da CALCIATORI BRUTTI (@calciatoribrutti) in data: 5 Nov 2017 alle ore 03:14 PST