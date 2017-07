16 CONDIVISI Condividi Tweet

Il celebre vino di Bruno Vespa è diventato un autentico successo. Il conduttore di Porta a Porta, confermato nei palinsesti Rai 2017-2018, è un amante ed esperto di bianchi e rossi. Qualche anno fa, con la moglie Augusta e i figli Federico e Alessandro, ha acquistato la Masseria Li Reni a Manduria.

Un ex convento di suore del ‘500 è diventato il cuore pulsante di Vespa Vignaioli. Un business che va a gonfie vele. Futura 14, la holding che vende in tutto il mondo i suoi vini, ha chiuso il 2016 con un giro d’affari pari a 1,08 milioni di euro e con il primo utile della sua breve storia, 69mila euro.

“La mia passione per il vino nasce forse 40 anni fa, non lo ricordo più nemmeno, da più di trenta sicuramente”, ha raccontato Vespa. “Nasce con Gino Veronelli, il più grande critico enologico italiano che mi ha insegnato ad amare, più del vino, questo mondo, gli uomini, le donne, le storie bellissime che in questi 30 anni ho cercato di raccontare da innamorato e appassionato e mai pensando che un giorno sarei diventato produttore anche io”.

“Confido sempre, come in televisione, nel giudizio del pubblico”, ha ammesso il giornalista di Rai 1. “Inoltre, il rapporto qualità prezzo viene considerato molto buono perché io, essendo conosciuto, debbo farmi perdonare il fatto di esserlo, e quindi devo tenere i prezzi un euro in meno piuttosto che un euro in più”.

Un’avventura in ascesa continua. I suoi vini sono venduti in Germania, Inghilterra, Stati Uniti e persino Indonesia. L’azienda si è impegnata a trattare biologicamente i vigneti e a mettere al bando i solfiti. Oltre al pluripremiato Primitivo “Raccontami”, insignito dei tre bicchieri del Gambero Rosso, hanno raccolto consensi il Fiano “Bianco dei Vespa” e il rosato “Flarò”, chiamato così in omaggio alle tenniste pugliesi Doc Flavia Pennetta e Roberta Vinci.

L’ultimo arrivo, “Helena di Troia”, è finito a tavola in un pranzo speciale a Buckingham Palace organizzato da Carlo d’Inghilterra con la Royal Opera House. Insomma, quando andrà in pensione dalla tv, Vespa ha un futuro professionale già scritto.

Brindiamo ad un grande successo! I nostri vini a #BuckinghamPalace per un pranzo speciale con la @RoyalOperaHouse: https://t.co/sJwy1c7Hy4 pic.twitter.com/uSLycUahKg — Vespa Vignaioli (@VespaVignaioli) 3 dicembre 2016