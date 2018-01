120 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono davvero tanti i vip candidati alle elezioni 2018. Il 4 marzo, saranno in molti a tentare il grande salto dalla tv alla politica. Il caso più eclatante è quello di Dino Giarrusso. La “Iena” che ha scatenato il sexgate del cinema italiano con l’inchiesta su Fausto Brizzi, sarà candidato per il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale Roma 10. Prenderà il posto dell’ammiraglio Rinaldo Veri.

Con il Movimento di Grillo e Di Maio ci saranno anche altri volti noti del mondo dello spettacolo. Su tutti Gianluigi Paragone, ex conduttore di La Gabbia. Il giornalista, entrato in Rai in quota Lega ai tempi di Bossi, correrà proprio nel collegio uninominale di Varese, dove c’è l’ex Senatùr.

Il M5S schiera anche Emilio Carelli (tra i fondatori del Tg5 ed ex direttore di SkyTg24, nella circoscrizione Roma-Fiumicino) e il comico Paolo Maria Veronica, a Bologna-Casalecchio. L’attore Nicola Acunzo, diretto in carriera da registi come Monicelli, Placido, Salemme e Pieraccioni e nel cast di fiction quali La squadra ed Elisa di Rivombrosa, concorrerà in Campania nel collegio di Battipaglia.

Berlusconi, 82 anni, non rinuncia al Bunga Bunga e Forza Italia punta forte sulla bellezza liberale. Così nel collegio di Catania spunta Ylenia Citino, che nel 2011 partecipò come tronista a sei puntate di Uomini e Donne. Già candidata per l’Europarlamento due anni fa, ha subito denunciato su Twitter la morbosità sessista dei giornalisti che hanno segnalato la sua passione politica. Avrà buona compagnia: nelle liste di FI ci sono anche Giusy Versace (la campionessa paralimpica, già vincitrice a Ballando con le Stelle e conduttrice della Domenica Sportiva, sarà candidata a Varese), le ex aspiranti Miss Italia Annaelsa Tartaglione (ad Isernia) e Matilde Siracusano (a Messina).

Tutti i vip candidati alle elezioni 2018

Oltre all’immancabile Vittorio Sgarbi, capolista a Ferrara, il partito dell’ex Cavaliere schiera un altro “cavallo di razza”: Andrea Ruggieri, avvocato compagno di Anna Falchi e nipote di Bruno Vespa. Sfidato in campo aperto, il Partito Democratico non si è tirato indietro.

Candidato a Milano c’è infatti Mattia Mor, oggi manager di Mei.com ma in passato inquilino del Grande Fratello e tronista di Uomini e Donne. Celebre soprattutto perché nel 2013, ospite a Piazzapulita, aveva litigato con Daniela Santanchè in diretta. La speranza è comune per tutti: evitare i flop dei vip alle elezioni amministrative 2016.