Nell’ambiente si sa, c’è un vip che ha rifiutato tutti i reality che gli sono stati offerti. Pare sia assolutamente corteggiatissimo (sì, è un uomo) ma il suo no è assoluto, definitivo e riguarda qualunque tipo di proposta. Grazie a Gabriele Parpiglia,tuttavia, il suo nome è stato svelato.

Il vip che ha rifiutato tutti i reality del piccolo schermo: di chi si tratta?

Il mondo del piccolo schermo ha da poco dei volti nuovi da inserire nelle fila dei concorrenti di questa tipologia di show: a dire di sì, di recente, ad esempio, è stata Manuela Arcuri, che sarà al Grande Fratello Vip 3 insieme a suo fratello Sergio. Oltre a lei, si vocifera (ormai quasi con certezza) di Donatella Rettore e dell’attrice che interpreta Brooke in Beatiful (Katherine Kelly Lang).

C’è qualcuno, però, che ha ricevuto diverse proposte di casting sia da Simona Ventura che da Alessia Marcuzzi per L’Isola, ma anche da Ilary Blasi. Eppure il suo no è stato irremovibile. Insomma, chi è questo vip che ha rifiutato tutti i reality?

Vi diamo qualche indizio prima di svelarvi il suo nome:

Gli indizi per indovinare il nome della celebrità che ha detto no sia all’Isola Dei Famosi che al Grande Fratello Vip

ha familiarità con le Alpi, nel campo è conosciuto anche come ‘La Bomba’, negli anni ’90 è stato protagonista delle cronache rosa a causa della sua relazione con la bella Martina Colombari e nel 2000 ha fatto la sua unica apparizione cinematografica nel film Alex l’ariete, con la regia di Damiano Damiani.

Avete capito no? “Credo che sia Alberto Tomba il re di tutti i ‘no’ ai reality. Li ha rifiutati tutti. Tutti. Eppure sarebbe un gran bel concorrente“, ha scritto Gabriele Parpiglia nelle sue stories di Instagram. In effetti, a molti piacerebbe rivedere il campione in TV…!