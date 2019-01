1 CONDIVISI Condividi Tweet

Vi piacerebbe rivedere Virginia Raffaele a Sanremo 2019? L’attrice, presentatrice e comica dovrebbe essere ufficialmente confermata come co-star del direttore artistico del Festival durante questa edizione. E non sarà sola in questa missione, ci sarà un altro volto noto del piccolo schermo con lei… Indovinate chi è?

Virginia Raffaele a Sanremo 2019: la presentatrice affiancherà Claudio Baglioni sul palco dell’Ariston

Grande attesa per la rivelazione di questi ultimi nomi: dopo le la lista dei big e l’avvento della ‘strana coppia’ formata da Pippo Baudo e Rovazzi a Sanremo Giovani, la kermesse italiana continua a far parlare di sé.

Gli ultimi rumors (che precedono la conferenza stampa ufficiale di mercoledì 9 gennaio) vorrebbero non solo il ritorno di Virginia Raffaele a Sanremo, ma anche quello di un altro presentatore che – nel 2013 – ha già calcato il palco in veste di ospite speciale. Con Baglioni condivide il nome di battesimo, ed è amato dal pubblico italiano per la sua simpatia, auto-ironia (specialmente quando si tratta della sua ‘capigliatura’…) e per aver fatto scintille in coppia con Vanessa Incontrada e Michelle Hunziker.

Avete capito di chi si tratta? Naturalmente di Claudio Bisio, che insieme alla divertente imitatrice di Ornella Vanoni, Belen e Carla Fracci animerà e arricchirà la kermesse con performance di varietà e musica.

Una capatina veloce la faranno anche i due presentatori uscenti, Favino e Hunziker, e i ‘padrini’ dei giovani che concorrono con i big di quest’anno: Baudo e Rovazzi, infatti, potrebbero accompagnare Einar e Mahmood sul palco. Parlando di super ospiti, invece, ancora nessuna certezza per la presunta partecipazione di:

Chi potrebbero essere i super ospiti del Festival

Andrea Bocelli

Ed Sheeran

Laura Pausini

Biagio Antonacci

Fiorella Mannoia

Ligabue

Eros Ramazzotti

Giorgia

Elisa

Jovanotti

Raf e Umberto Tozzi

Gianna Nannini

e, in ultimo, Fiorello, che l’anno scorso ha fatto guadagnare al Festival un picco di ascolti da 17,2 milioni.