Virginia Raffaele a Webnotte ha raccontato come ha iniziato, fin da piccolissima, a travestirsi e a imitare persone a lei vicine. Da poco è tornata sui palcoscenici più importanti d’Italia con Performance, uno show tenuto completamente in piedi da lei nel quale propone le sue maschere più popolari, da Ornella Vanoni a Belen Rodriguez, da Marina Abramovic a Carla Fracci. A Roma, fino alla fine di questo weekend si trova Brancaccio di Roma, dopo aver fatto sold out nella stagione.

Per presentare il suo spettacolo, Performance Virginia ha raccontato la sua passione per il travestimento nato sin da quando era piccola “Sono come Benjamin Button, da bambina mi travestivo non principessa ma da vecchia. Camminavo tutto il giorno con le spalle curve per calarmi nel personaggio”.

Virginia Raffaele a Webnotte si trasforma in Ornella Vanoni

Virginia Raffaele a Webnotte, ospite della quinta puntata del programma, si trasforma in Ornella Vanoni e si è esibita in due brani interpretati in passato dalla celebre cantante milanese: “La voglia, la pazzia” del 1976 e “Tristezza per favore va’via (Tristeza)” del 1967.