C’è sempre un buon motivo per ricordare e omaggiare la vita di Bud Spencer: dopo la bellissima statua a Budapest, arriva la sua stessa voce a raccontarci una bellissima storia… la sua!

La vita di Bud Spencer alla portata di tutti i suoi più grandi fan: a raccontarla è lui stesso

Un ottimo modo per far rivivere le memorie del ‘Gigante buono’, a partire dal 15 dicembre, è quello di ascoltare la sua auto-audio-biografia in un esclusivo Volume AudioBooks. Si chiamerà ‘Mi chiamavano Bud’, e la troverete anche su iTunes e Audible.it. Ma in cosa consiste esattamente?

Si tratta di un vero e proprio viaggio all’interno della vita di Bud Spencer, dall’infanzia agli esordi, lungo la sua carriera e l’evoluzione della sua personalissima filosofia. Il tutto narrato dalla profonda e inconfondibile voce di Carlo Pedersoli in persona, con alcuni, emozionanti, interventi da parte del figlio Giuseppe e di altri amici.

Vita, opere e filosofia di Carlo Pedersoli in ‘Mi chiamavano Bud’: un’opera audio che ha dei precedenti illustri

Il progetto nasce dalla società Volume (www.volumeaudiobooks.com), specializzata in audiolibri di portata internazionale e di tutti i tipi: cinema, teatro, musica, arte, cucina e sport. Prima di Bud aveva curato anche l’opera del nostro amato “Fantozzi” – attraverso un bestseller letto, naturalmente, dalla voce di Paolo Villaggio, e che ha ispirato il biopic “La voce di Fantozzi” di Mario Sesti – ma anche quella di “Quo Chi?”, dedicato al mitico Checco Zalone (di cui il 13 dicembre vedremo ritorno in TV dopo due anni durante Music, il programma di Paolo Bonolis).

Un modo, insomma, molto originale di rivivere la straordinaria esistenza e carriera dei miti della nostra epoca, ‘attori troppo belli sono gli unici eroi’, come cantava Max Pezzali in ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’. E Bud, si sa, era uno di quelli: un mito intergenerazionale che non verrà mai dimenticato.