Vite al limite è un reality statunitense trasmesso in Italia da Real Time. Il format è semplice: raccontare le storie di persone che hanno deciso di cambiare la loro esistenza, ormai compromessa da gravissimi problemi di obesità. Nelle puntate delle varie stagioni, si segue il loro percorso tra traguardi raggiunti e difficoltà fisiche e psicologiche ancora da superare. Un’avventura che non ha portato fortuna ad uno dei partecipanti della sesta stagione, ancora inedita in Italia.

Vite al limite: ecco chi è morto

Robert Buchel, 41enne di Forked River, nel New Jersey, è morto durante le registrazioni del reality. La sua scomparsa, causata da un arresto cardiaco, è avvenuta lo scorso novembre ma è stata resa nota soltanto nella giornata di mercoledì, in concomitanza con la messa in onda dell’episodio che l’ha visto protagonista. Robert pesava 380 chili prima dell’inizio della trasmissione e il pubblico l’ha visto perdere oltre 90 chili. Al suo fianco c’è sempre stata la fidanzata, Kathryn Lemanski, che l’ha aiutato a combattere la dipendenza da antidolorifici ed è intervenuta al suo funerale, trasmesso in televisione dal network TLC.

Vite al limite: il dottore Nowzaradan spiega le cause del decesso

La morte di Buchel non è stata provocata esclusivamente dal peso eccessivo, ha spiegato il dottor Nowzaradan, il medico di Houston che segue i partecipanti al programma. Robert non era in grado di camminare da solo. La mancanza di tono muscolare e il troppo grasso corporeo gli impedivano i movimenti. A quel punto i medici hanno deciso di operarlo per rimuovere il grosso linfedema creatosi nella parte destra del suo corpo. Nonostante l’operazione sia avvenuta con successo, Buchel continuava a prendere antidolorifici e rifiutava di praticare esercizio riabilitativo.

“Il mio cuore è morto insieme a lui”, ha scritto la fidanzata Kathryn su Facebook. “Insieme a lui è morto il nostro futuro. Stavamo programmando di sposarci a Disney World il prossimo anno e avere il nostro matrimonio da sogno. Stavamo per avere una famiglia tutta nostra. Volevamo invecchiare insieme. Tutto quello che stavamo per essere non potrà mai essere. Non meritava di finire, la sua ora non era ancora arrivata… Rob ha avuto una vita dura e negli ultimi due mesi aveva finalmente avuto la speranza per la vita che voleva da sempre. È stato un furto che va oltre le parole”.