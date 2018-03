1 CONDIVISI Condividi Tweet

La dichiarazione di Vittorio Brumotti dopo le aggressioni arriva in coda all’ennesimo episodio di violenza ai suoi danni – e a quelli della troupe di Striscia. Per chi se lo fosse perso, domenica 25 marzo il reporter è stato duramente aggredito a Palermo. Da allora in molti hanno mosso critiche al modus operandi del tg satirico…

Vittorio Brumotti dopo le aggressioni spiega perché è così fedele a Striscia La Notizia

Dopo le foto su Instagram e i video del servizio, sono infatti arrivati moltissimi messaggi e commenti sul suo account. In molti lo accusano di ‘andarsela a cercare’ (riferendosi anche agli altri episodi in cui la troupe del programma è stata aggredita e rapinata , tra cui Milano e Napoli) e lui ha voluto rispondere così:

“Il mio papà è stato un carabiniere, amo la legalità e avrei voluto fare il carabiniere“.

Da qui la sua attenzione e dedizione a servizi ed inchieste – come quelle relative alle piazze di spaccio nelle città d’Italia – che tanto lo stanno esponendo al rischio. A Palermo non hanno avuto neanche il tempo di uscire dall’auto che alcuni criminali gli si sono avvicinati per malmenarli e minacciarli. Pare siano piovuti anche sassi.

La dichiarazione del reporter e la sua dedizione alla missione del tg satirico:

“Ho passato giorni in quel quartiere mascherato per vedere i bambini giocare e le famiglie unite – spiega Vittorio Brumotti dopo le aggressioni – ma più palesemente ho notato la gente che domina in modo malavitoso, ho notato anche le forze dell’ordine e il loro operato. Quando arrivo mi mimetizzo con il territorio e filmo ogni cosa ma poi vi riassumo tutto in pochi minuti nella trasmissione, non pensatemi superficiale ma molto attento alle problematiche e so che tanti di loro per mangiare fanno dell’illecito. Il mio scopo è svegliare la politica per far sì che non si debba vivere solo di illecito, mai traviare le verità e l’omertà va sconfitta. Comunque ieri abbiamo notato che allo zen di Palermo si spaccia regolarmente anche adesso! Mi chiamano ABBOMBAZZA perché sono pronto a lanciare notizie scomode ma bomba“.