Vittorio Feltri impazzisce a La vita in diretta Estate e ricopre tutti di insulti. È successo nel corso della puntata del programma di Rai 1 andata in onda mercoledì 18 luglio. Il direttore di Libero era ospite in collegamento per parlare della discussa sentenza della Cassazione (n. 32462/18) sullo stupro di una donna ubriaca. La terza sezione penale ha inviato a un nuovo processo, per rivedere le pene al ribasso, due uomini di cinquant’anni, accusati di stupro di gruppo contro una ragazza. Dopo aver dato ragione alla Cassazione, infastidito dalle interruzioni e dalle posizioni espresse in studio, Feltri ha dato in escandescenze contro i conduttori Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli.

Vittorio Feltri impazzisce a La vita in diretta Estate

Sono state soprattutto le parole della scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti ad aver mandato su tutte le furie il giornalista 75enne. “Ma fatemi finire, per Dio!”, ha sbottato Feltri contro Semprini e Muccitelli, una delle più apprezzate tra le nuove coppie di conduttori dei programmi Rai estivi. “Ma perché mi interrogate se non volete le mie risposte? Ma andate a farvi benedire!”, ha poi aggiunto Feltri criticando i due presentatori che lo invitavano a moderarsi.

La vita in diretta estate 2018: conduttori nel mirino di Feltri

“Io sto facendo un ragionamento e voi mi rompete le palle!”, ha proseguito stizzito il direttore di Libero. “Siete maleducati, cafoni, non sapete fare il vostro mestiere. Siete degli asini!”. Semprini, a quel punto, non ci ha visto più. Messi da parte i toni pacati ed educati che lo contraddistinguono, l’ex volto di Sky News e Politics ha replicato così: “Noi ammettiamo il dibattito, ma non le parolacce e le bestemmie. Saremo degli asini a fare il nostro mestiere, ma proviamo a farlo con un certo livello. Questa è la Rai”. La puntata in questione è disponibile su RaiPlay.