È successo durante la trasmissione “Dalla vostra parte” e il video è diventato subito virale: Vittorio Sgarbi si addormenta in diretta tv mentre è collegato con il programma di Rete4. Vittima di un colpo di sonno, il critico d’arte e presenzialista televisivo è crollato nel corso di una dibattito (evidentemente soporifero) sul piano d’accoglienza ai migranti della Prefettura di Roma.

Dipingendo il solito quadro a tinte fosche di degrado e paura, il conduttore Marcello Vinonuovo ha ospitato alcuni comitati della capitale che protestano contro l’apertura di nuovi centri per rifugiati e richiedenti asilo, che interessano tutti i municipi. Una discussione che non entusiasma Sgarbi così tanto: la sua testa cade in avanti e Vinonuovo si domanda preoccupato “È ancora vivo?”.

Vittorio Sgarbi si addormenta in diretta: il video

Curioso vedere il popolare critico d’arte in queste condizioni: di solito viene invitato ai talk proprio perché dà spettacolo. Neanche una settimana fa, ospite di Luca Telese a “Bianco e Nero” su La7, si era scagliato contro Luisella Costamagna scatenando una reazione curiosa: la Costamagna e altre ospiti, Luciana Castellina e Simona Izzo, si erano alzate e avevano lasciato lo studio. Lo show di “Dalla vostra parte” è stato decisamente diverso: ecco il video, pubblicato da Corriere TV.