Wanna Marchi diventa docente dell’Istituto Paritario Alessandro Volta di Bari. L’ex televenditrice, condannata nel 2006 a 9 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere finalizzata alla truffa, terrà un corso di formazione sui segreti delle televendite.

La “teleimbonitrice” sarà protagonista di una lezione alla settimana in videoconferenza. Dopo aver scontato la condanna, Marchi sta cercando di rifarsi una vita. Proprio nei giorni scorsi è tornata in tv, protagonista di un serrato faccia a faccia con Peter Gomez nel programma di Nove, La Confessione.

Gli studenti che vorranno assistere agli incontri tenuti da Marchi, dovranno pagare una somma compresa fra i 100 e i 200 euro al mese. L’ex regina delle televendite incontrerà in questi giorni il direttore generale dell’Istituto, Fabrizio Tittozzi, per definire i dettagli dell’incarico. Come reso noto da TgCom24, sembra che al momento, in caso di assenza di Wanda, le lezioni saranno tenute dalla figlia Stefania Nobile, anche lei condannata per i medesimi reati.

Scontata la sua pena, infatti, Wanna Marchi sta tentando di tornare sul piccolo schermo assieme alla figlia. “Sono stata condannata a nove anni di carcere. Ne ho fatti cinque. Ho pagato, ho finito. Volete continuare a dire che avete vinto?”, ha confessato a Gomez. “Una cosa che non mi perdono è che non abbiamo chiesto il patteggiamento, perché credevamo nella giustizia. Non ho mai detto di essere innocente”.

Nel gennaio 2017 aveva suscitato grande clamore l’annuncio della partecipazione delle due a L’Isola dei Famosi. Marchi e Nobile vennero poi escluse da Mediaset, che decise di non confermare la loro presenza nel cast del reality giudicandola “inopportuna”. Ora arriva questa nuova opportunità professionale, in una veste inedita.

“Nel suo campo è una fuoriclasse e assieme alla figlia ha fatto la storia della televisione”, ha commentato Tittozzi. “Wanna Marchi è una persona che può insegnare qualcosa di importante, soprattutto a chi opera nel settore delle vendite”.