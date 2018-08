2 CONDIVISI Condividi Tweet

X Factor 2018 comincia il 6 settembre su Sky Uno ma i giudici del talent show saranno rivoluzionati in corsa. È quasi sicura, infatti, l’espulsione di Asia Argento, che avrebbe dovuto rappresentare la grossa novità della dodicesima edizione del programma. Dopo lo scandalo che l’ha travolta, la scelta della pay tv era parsa da subito inevitabile: “Se quanto scrive il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque, in pieno accordo con FremantleMedia, non potremmo che prenderne atto e interrompere la collaborazione con Asia Argento”.

X Factor 2018, giudici rinnovati: ecco chi arriva

Argento è stata accusata di molestie da Jimmy Bennett, giovane attore conosciuto sul set di Ingannevole è il cuore più di ogni altra cosa. L’attrice avrebbe pagato 380 mila euro per fermare l’azione legale che Bennett, oggi 22enne ma all’epoca dei fatti 17enne (in California l’età del consenso è fissata a 18 anni), voleva intentare nei suoi confronti. Sarebbe stata Rain Dove, la fidanzata di Rose McGowan, la fonte degli sms pubblicati da Tmz, in cui Asia avrebbe confermato di aver avuto rapporti con l’allora minorenne Jimmy. Sky Italia e FremantleMedia hanno così deciso di estromettere Argento dalla sezione live dello show.

X Factor, Asia Argento è fuori: il toto-giudici

X Factor 12 dovrebbe quindi iniziare con le prime sette puntate preliminari delle audizioni con Asia Argento come giudice, per poi cambiare in corsa. Secondo i primi rumors riportati dal Corriere della Sera, gli autori e il direttore artistico Simone Ferrari stanno pensando di puntare su qualcuno che sia già stato giudice e quindi conosca i meccanismi del talent. I nomi emersi per la sostituzione sono quelli di Simona Ventura, Elio o addirittura Morgan. Le ipotesi più estreme sono invece quelle di Lodo Guenzi (il cantante dello Stato Sociale), Nina Zilli (esperta di talent, già giudice di Italia’s Got Talent), Baby K, Malika Ayane e Rita Ora. La conferenza stampa, con probabile annuncio, è fissata per mercoledì 5 settembre.