Mentre le riviste rosa parlano del bacio a Genova che ha elettrizzato i fan, le cronache riaprono il caso della figlia scomparsa e lanciano nuovamente l’ipotesi: Ylenia Carrisi viva? Sono anni che la sua vicenda è oggetto di teorie, indagini e sospetti. Se da un lato Al Bano ha richiesto la dichiarazione di morte presunta della figlia (ottenendola il 1 dicembre 2014), Romina Power sembra nutrire ancora qualche speranza che si trovi lì fuori, da qualche parte, ancora viva.

quale aggiornamento potrebbe incoraggiarla:

Ylenia Carrisi ancora viva? Ecco cos’ha pubblicato un settimanale tedesco



C’è un certo vociare, di recente, tra gli organi di stampa nazionali e internazionali. In particolare, il magazine Sono ha riportato uno stralcio di articolo della rivista Frau Aktuell, sulla quale c’è scittto: “Ci sarebbero nuovi indizi che portano alla donna, ma i dettagli dell’investigazione non sarebbero stati diffusi perché le indagini sono ancora in corso. In passato erano già trapelate notizie simili, come quando furono diffusi dei rumors sulla presenza della figlia di Al Bano e Romina Power in un convento greco-ortodosso di Phoenix, in Arizona“.

Questa l’ipoesi, proveniente dalla Germania e ancora in fase di elaborazione (una volta arriverebbe una nuova ipotesi che vedrebbe Ylenia Carrisi viva, illesa dopo la sua tragica sparizione del 1994.

Smentita la pista del serial killer, Romina torna a sperare

A quell’epoca i principali sospetti caddero sul suo fidanzato, il trombettista di strada Alexander Masakela, sul quale però non sono mai state trovate prove. Il serial killer di New Orleans con cui, si diceva, Ylenia si fosse allonantanata, è un’altra pista abbandonata di recente.

“Ylenia è da qualche parte, lo so”, ha commentato la Power, ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo. “Voglio che circoli la sua immagine, il suo viso, perché se lei è da qualche parte si può riconoscere. Può capitare che qualche persona la veda per strada, Ylenia potrebbe aver perso completamente la memoria”.