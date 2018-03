295 CONDIVISI Condividi Tweet

Bufera su Ivan Zazzaroni a Ballando con le Stelle. Nella puntata del dance show di Rai 1 andata in onda sabato 17 marzo 2018, il giudice del programma condotto da Milly Carlucci ha dato voto zero alla coppia di soli uomini Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Il giornalista sportivo ha pronunciato parole che sono risuonate ai più discriminatorie. “Io non ho nessun problema”, ha spiegato. “Avevo detto già la scorsa settimana che questa cosa esteticamente non mi piace e lo confermo. Non è contestualizzato nella gara e non lo voto. Tengo le mani basse e non li voto”. Zazzaroni ha poi negato di essere omofobo, ma ormai la frittata era fatta.

Zazzaroni a Ballando con le Stelle, che caos

Selvaggia Lucarelli, compagna di giuria di Zazzaroni, ha manifestato tutto il suo dissenso su Twitter. “Ivan ha fatto sembrare Sandro Mayer uno avanti di 1000 anni”, ha scritto. “In giro c’è troppa voglia di ingaggiare battaglie fuori luogo e di lanciare accuse ridicole. Ho solo detto che Giovanni ha rinunciato volutamente a elementi fondamentali nella valutazione del ballo, in particolare la chimica”, le ha replicato il giornalista. Una bufera che è arrivata fino alla richiesta di un intervento di viale Mazzini.

Tommaso Cerno, neo senatore del Pd, ha dichiarato che “a giudicare dal silenzio dei vertici Rai sul caso di chiara omofobia in prima serata a Ballando con le Stelle da parte di Zazzaroni verso la coppia di ballerini Ciacci-Todaro, ci sarebbe di che pensare che in Rai ci sia aria di voglia di ballo a destra”. “Voglio sbagliarmi – aggiunge – ma il servizio pubblico, a cui contribuiamo tutti, anche noi cittadini gay attraverso il canone, dovrebbe avere un profilo diverso da quello dell’estetica da purista eterosessuale di Ivan Zazzaroni. Il caso è più serio di quanto non si pensi. E il servizio pubblico radiotelevisivo anche”.

Zazzaroni: Twitter è la sua arma di difesa

Monica Cirinnà, la senatrice a cui si deve la legge che riconosce anche in Italia le unioni civili, è intervenuta in merito sui social: “La serata di Rai1 non può essere teatrino omofobo con presunta polemica estetica per ballo samesex. No a giochi per attirare attenzione con temi che fanno male. In Italia 13enne picchiato perché gay a Scafati. Si ricordino Zazzaroni, Selvaggia, Milly Carlucci e Ballando”. L’unico ad aver dato ragione al giudice è stato Adinolfi, che si era già schierato apertamente contro Ballando con le Stelle.

Zazzaroni stesso ha voluto precisare la sua posizione con una serie di messaggi su Twitter. “Se per evitare di essere tacciato di omofobia (accusa intollerabile) è sufficiente attribuire un voto alla coppia Ciacci-Todaro, dalla prossima settimana lo darò. Ho espresso un giudizio sincero ed esclusivamente estetico: non si è capito o, peggio ancora, non si è voluto capire”, ha scritto. “Ricordo (la chiudo qui) che anni fa diedi 0 al concorrente Giorgio Albertazzi (e 10 all’attore) poiché recitò e non fece un passo. Ciacci e Todaro non han ballato in coppia ma staccati, per cui ho ritenuto giusto astenermi. Quando saranno coppia li giudicherò. Il resto, fandonie”.